תחזית מזג האוויר: היום (שני), ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בנוסף צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ.

ביום שלישי, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יום העצמאות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-22; טבריה 14-22; חיפה 15-19; תל אביב 17-20; ירושלים 10-17; באר שבע 14-21; אילת 19-28.