תחזית מזג האוויר: היום (ראשון), גל החום הקייצי צפוי להגיע לשיאו - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ייעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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מחר, יום שני, תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ופנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, בבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה בהיר. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן יחזרו להיות רגילות לעונה. יוסיף להיות הביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 26-40; טבריה 41-25; חיפה 33-27; תל אביב 31-27; ירושלים 34-24; אשדוד 33-25; באר שבע 37-24; אילת 43-30.