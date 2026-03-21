תחזית מזג האוויר: סופות רעמים וגשם שיימשך לתוך השבוע
תחזית מזג האוויר: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים צפוי היום (שבת) בצפון הארץ. במרכז ובצפון הנגב יש היתכנות לגשם מקומי, לצד שלג בחרמון. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
היום, שבת, ייתכנו גשמים ברחבי הארץ לצד שלג בחרמון, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
מחר, ראשון, הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, הגשם ייחלש בהדרגה משעות הצהריים.
מחרתיים, שני, צפוי גשם מקומי בדרום הארץ, תחול עליה בטמפרטורות.
ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לנגב.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-16; טבריה: 12-16; חיפה: 12-16; תל אביב: 13-19; ירושלים: 8-15; באר שבע: 11-20; אילת: 19-25