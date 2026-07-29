תחזית מזג האוויר: הכבדה בעומסי החום, לקראת סופ"ש חם במיוחד

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר • תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם ייעשה חם מהרגיל ויבש • בימים הקרובים תחול התחממות הדרגתית ויורגש עומס חום קיצוני

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קופצים למים באזור נחל זוויתן, רמת הגולן, ארכיון
קופצים למים באזור נחל זוויתן, רמת הגולן, ארכיוןענת חרמוני/פלאש 90

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי), לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל. תורגש הכבדה בעומסי החום.

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מחר, חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום שישי יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

בשבת, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

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