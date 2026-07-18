סוף שבוע שרבי: הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ | התחזית

מזג האוויר צפוי להיות נאה לאחר התפזרות ענני הבוקר • עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום • בתחילת השבוע: ההכבדה בעומסי החום תימשך

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ישראלים מבלים בחוף הים בתל אביב, ארכיון (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
ישראלים מבלים בחוף הים בתל אביב, ארכיון (למקום ולמצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)פלאש 90

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) צפוי להיות נאה לאחר התפזרות ענני הבוקר. בנוסף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

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  • היום (שבת): תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
  • מחר (ראשון): תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
  • יום שני: מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 37-22; טבריה 37-23; חיפה 30-23; תל אביב 31-25; ירושלים 32-20; באר שבע 36-22; אילת 38-31.

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