סוף שבוע שרבי: הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ | התחזית
מזג האוויר צפוי להיות נאה לאחר התפזרות ענני הבוקר • עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום • בתחילת השבוע: ההכבדה בעומסי החום תימשך
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שבת) צפוי להיות נאה לאחר התפזרות ענני הבוקר. בנוסף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
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- היום (שבת): תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
- מחר (ראשון): תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
- יום שני: מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 37-22; טבריה 37-23; חיפה 30-23; תל אביב 31-25; ירושלים 32-20; באר שבע 36-22; אילת 38-31.
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