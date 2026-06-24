התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות היום, המשך שבוע ללא שינוי ניכר
היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בהמשך השבוע ובסוף השבוע מזג האוויר יישאר יציב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות וייעשה בהיר
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר וייעשה נאה במהלך היום. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
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מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר וייעשה נאה בהמשך. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר וייעשה בהיר. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
בשבת מזג האוויר יהיה מעונן חלקית בבוקר וייעשה בהיר במהלך היום. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-32; טבריה 21-32; חיפה 21-28; תל אביב 22-28; ירושלים 16-27; באר שבע 18-31; אילת 25-38.
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