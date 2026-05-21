תחזית מזג האוויר: היום (חמישי), יהיה מעונן חלקית עם ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברובו קל. בהרים ינשבו רוחות ערות.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה נוספת במידות החום אך עדיין הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות מעט קר מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-26; טבריה 17-28; חיפה 18-23; תל אביב 10-23; ירושלים 12-20; באר שבע 17-24; אילת 21-31.