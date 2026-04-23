תחזית מזג האוויר: היום (חמישי), תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעונה. במהלך סוף השבוע תחול התחממות הדרגתית אך ביום ראשון יתקרר וייתכן גשם.

היום, חמישי, יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה.

מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעט חם מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה במידות החום והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים בצפון ובמרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 27-13; טבריה 27-13; חיפה 22-15; תל אביב 21-14; ירושלים 23-11; באר שבע 26-11; אילת 30-20