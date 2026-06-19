תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, ברוב אזורי הארץ.

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• היום, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה, ברוב אזורי הארץ.

• ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות לעונה, ברוב אזורי הארץ.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-28; טבריה 21-33; חיפה 21-27; תל אביב 21-27; ירושלים 17-29; באר שבע 18-31; אילת 23-36.