מאי קריר: טמפרטורות נמוכות מהרגיל - וצפי לגשם | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

• היום, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו.

• מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית ותחול עליה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

• ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדין הן תהינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

• ביום שישי יהיה בהיר לרוב עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות הצהריים יינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 12-21; טבריה 15-22; חיפה 15-19; תל אביב 15-19; ירושלים 9-16; באר שבע 13-20; אילת 17-25.