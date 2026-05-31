הטמפרטורות עולות, ובצפון עדיין מחכים לגשם | התחזית
עלייה קלה נוספת בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה • משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ • בהמשך השבוע צפוי מזג אוויר יציב עם התחממות קלה נוספת
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
מחר, שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
ביום שלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
וביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-31; טבריה 19-32; חיפה 19-25; תל אביב 21-26; ירושלים 16-27; באר שבע 18-31; אילת 25-37.