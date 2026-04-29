תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

היום, רביעי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

מחר, חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטרות.

ביום שבת הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, ויהיה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ הרוחות יתחזקו, ויתכן אובך בעיקר במרכז ובדרום. יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-26; טבריה 16-26; חיפה 16-21; תל אביב 16-22; ירושלים 12-21; באר שבע 13-25; אילת 20-29.