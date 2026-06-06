תחזית מזג האוויר: בהיר, טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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היום, שבת: לרוב בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר (ראשון): לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.

שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן ישובו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-16; טבריה 34-18; חיפה 29-17; תל אביב 29-20; ירושלים 28-18; באר שבע 30-17; אילת 40-25..טמפ