תחזית מזג האוויר: בהיר, טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה

מזג האוויר צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • ירידה קלה צפויה בראשון - ועלייה נוספת החל מיום שני

i24NEWS
i24NEWS
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חם מהרגיל לעונה
חם מהרגיל לעונהMoshe Shai/Flash90

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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היום, שבת: לרוב בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר (ראשון): לרוב בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.

שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן ישובו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-16; טבריה 34-18; חיפה 29-17; תל אביב 29-20; ירושלים 28-18; באר שבע 30-17; אילת 40-25..טמפ

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