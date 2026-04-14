גל ההתחממות שהחל השבוע ימשיך גם היום, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. החל ממחר ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, עם רוחות ערות שעשויות להוביל לאובך.

היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.

מחר (רביעי) יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יוסיפו לעלות במידה ניכרת והלחות תרד. ברוב אזורי הארץ ייעשה חם מהרגיל עד שרבי, וייתכן אובך.

ביום חמישי תהיה התחממות נוספת בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ייתכן אובך.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בבוקר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ואביך. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. לקראת הצוהריים יחדור לאזורינו אוויר קריר יותר ולח. משעות הצוהריים, בהרים צפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בדרום הארץ ובמזרחה. בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה קיים חשש לשטפונות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 28-12; טבריה 27-12; חיפה 25-13; תל אביב 25-12; ירושלים 24-11; באר שבע 30-11; אילת 34-19.