מזג האוויר האביבי שליווה אותנו יישאר לאורך סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, עם עננות חלקית, גשם מקומי קל ברובו וטמפרטורות מעט נמוכות לעונה.

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי, ברובו קל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בדרום הארץ ובמרכזה, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

מחר (שישי) יהיה מעונן חלקית. עד שעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אך עדיין הן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום שבת יוסיף להיות מעונן חלקית. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית. לאורך מישור החוף צפוי גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 24-10; טבריה 21-12; חיפה 20-13; תל אביב 20-14; ירושלים 18-8; באר שבע 23-9; אילת 27-16.