הגשם לא ממהר לעזוב, ואיתו מזג האוויר הקריר | התחזית
הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מקומי קל צפוי לרדת מצפון הארץ ועד הנגב • הגשם והקרירות צפויים להישאר בימים הקרובים, ביום שישי - עלייה בטמפרטורות • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: גשם מקומי ירד היום (רביעי) מצפון הארץ ועד הנגב, וצפוי להיחלש בשעות הצהריים. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
היום, רביעי, צפוי גשם מקומי ברוב הארץ, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
מחר, חמישי, לא צפוי שינוי בטמפרטורות, גשם ירד בצפון הארץ.
מחרתיים, שישי, תחול עליה קלה בטמפרטורות וצפוי גשם קל לאורך מישור החוף.
ביום שבת, צפוי גשם מקומי בשעות הבוקר בצפון הארץ, יהיה מעונן חלקית.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 10-21; טבריה: 12-21; חיפה: 13-20; תל אביב: 14-20; ירושלים: 8-17; באר שבע: 11-21; אילת: 15-25