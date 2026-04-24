במהלך סוף השבוע מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ צפוי להיות חם מהרגיל, עם רוחות ערות שעשויות להביא לאובך. בתחילת שבוע הבא צפוי לרדת גשם מקומי ברוב חלקי הארץ.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

היום (שישי) יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. אחר הצוהריים במישור החוף ינשבו רוחות ערות.

מחר (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות. בהרים ובפנים הארץ הטמפרטורות יעשו גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצוהריים בנגב ינשבו רוחות חזקות וייתכן אובך.

ביום שני יהיה מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב צפוי גשם מקומי, שייפסק לקראת הערב. במדבר יהודה וים המלח קיים חשש קל לשטפונות. כמו כן תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 28-12; טבריה 29-12; חיפה 23-13; תל אביב 21-12; ירושלים 26-10; באר שבע 29-9; אילת 30-19.