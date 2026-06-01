תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ולא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הצהריים ישרור עומס חום בבקעת הירדן; באזור זה ייתכנו תנאי עבודה קשים ותנאים סביבתיים לא נוחים, בעיקר לקשישים ולחולים כרוניים, לצד חשש קל ממכות חום או פגיעה זמנית באספקת החשמל. בשל כך, מומלץ לשהות במרחבים ממוזגים ולהרבות בשתיית מים.

מחר (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מגמת ההתחממות תימשך ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום חמישי יהיה מזג האוויר נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-31 ; טבריה 18-31; חיפה ; תל אביב 18-25; ירושלים 13-26; באר שבע 17-30; אילת 26-37.