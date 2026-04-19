תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית וצפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מחר, שני תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ויהיה מעונן חלקית.

ביום שלישי, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יום העצמות, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 14-24; טבריה 28-16; חיפה 15-24; תל אביב 17-22; ירושלים 11-20; באר שבע 14-26; אילת 20-32.