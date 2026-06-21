אחרי סוף שבוע חם: ירידה קלה בטמפרטורות בתחילת השבוע | התחזית
היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יישארו רגילות לעונה • מחר תחול ירידה קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בהמשך השבוע צפוי מזג אוויר יציב עם התחממות קלה לקראת יום רביעי
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
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היום, ראשון, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-34; טבריה 20-33; חיפה 22-28; תל אביב 23-28; ירושלים 16-28; באר שבע 21-31; אילת 27-38.