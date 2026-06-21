אחרי סוף שבוע חם: ירידה קלה בטמפרטורות בתחילת השבוע | התחזית

היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית והטמפרטורות יישארו רגילות לעונה • מחר תחול ירידה קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בהמשך השבוע צפוי מזג אוויר יציב עם התחממות קלה לקראת יום רביעי

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