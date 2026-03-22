תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה גשם מדי פעם שיהיה מלווה בסופות רעמים יחידות. הוא צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. במהלך אחר הצהריים הגשמים ייחלשו בהדרגה ובלילה הם יפסקו. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, ובחרמון ירד שלג.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מחר, שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בהרים ובצפון, ותחול עליה בטמפרטורות.

ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.

ביום רביעי, משעות הבוקר יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים וברד ברוב אזורי הארץ. ינשבו רוחות חזקות וישנו צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 10-16; טבריה: 10-18; חיפה: 10-17; תל אביב: 11-18; ירושלים: 7-14; באר שבע: 9-19; אילת: 15-25