היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ • מחר תהיה עלייה קלה נוספת והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה • בימים רביעי וחמישי מזג האוויר יהיה ללא שינוי ניכר.

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תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום חמישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית גם כן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 17-32 ; טבריה 18-32 ; חיפה 20-26 ; תל אביב 20-27 ; ירושלים 15-27 ; באר שבע 18-30 ; אילת 25-36 .