התחזית: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות, ביום העצמאות - התחממות נוספת

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, יום העצמאות, ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי ימשיך ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 12-24; טבריה 13-23; חיפה 14-21; תל אביב 14-20; ירושלים 7-20; באר שבע 11-23; אילת 16-28