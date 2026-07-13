תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר וייעשה נאה במהלך היום. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, אך תחול הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

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מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית וייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. כמו כן, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר וייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר ברוב האזורים.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, וללא שינוי ניכר במזג האוויר ובטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 21-35; טבריה 23-35; חיפה 23-29; תל אביב 24-30; ירושלים 17-29; באר שבע ; אילת .