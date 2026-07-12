תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום. לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה.

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היום, ראשון, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום, אבל לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

מחר, שני, תחול התחממות קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש שם הכבדה נוספת בעומסי החום. לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר.

בימי שלישי ורביעי לא יהיה של ממש במזג האוויר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-35; טבריה 22-35; חיפה 22-29; תל אביב 23-30; ירושלים 17-30; באר שבע 20-33; אילת 27-40.