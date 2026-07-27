היום: מעונן חלקית עד בהיר, בהמשך השבוע - שרב ועומסי חום כבדים | התחזית

שבוע של התחממות מדורגת: היום ייעשה נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וברביעי תחול עלייה בטמפרטורות – ובהמשך השבוע השרב יגיע לשיאו עם הכבדה ניכרת בעומסי החום

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