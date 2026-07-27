היום: מעונן חלקית עד בהיר, בהמשך השבוע - שרב ועומסי חום כבדים | התחזית
שבוע של התחממות מדורגת: היום ייעשה נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר וברביעי תחול עלייה בטמפרטורות – ובהמשך השבוע השרב יגיע לשיאו עם הכבדה ניכרת בעומסי החום
תחזית מזג האוויר: היום (שני) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
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מחר (שלישי) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
ביום רביעי, לאחר שהעננים יתפזרו, ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ייעשה חם ויבש מהרגיל. במישור החוף יהיה הביל, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ייעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, וחם מהרגיל והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בעיקר במזרח הארץ, וכבדים בשאר האזורים.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 21-35; טבריה 22-36; חיפה 25-31; תל אביב 24-31; ירושלים 17-31; באר שבע 22-34; אילת 27-40.