היום תורגש הקלה בעומסי החום, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות | התחזית
היום יהיה נאה, ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בשבת ובראשון - הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום.
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מחר (שישי) יהיה בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
בשבת יהיה בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותהיה הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
בראשון יהיה בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
התחזית לפי יישובים: קצרין 36-21; טבריה 36-23; חיפה 31-24; תל אביב 32-25; ירושלים 31-18; אשדוד 32-24; באר שבע 34-23; אילת 41-28.