תחזית מזג האוויר: הגשם חוזר - וצפוי גם להישאר
גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחלו לרדת בשעות הבוקר ויתחזקו במהלך היום • סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה וים המלח • הטמפרטורות ימשיכו במגמת ירידה - וייעשה קר מהרגיל לעונה • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחלו לרדת הבוקר (רביעי) בצפון הארץ ובמרכזה, ויתחזקו ברוב אזורי המדינה במהלך היום. קיימת סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
היום, רביעי, ירדו גשמים מקומיים שיתחזקו לאורך היום. צפויה ירידה בטמפרטורות.
מחר, חמישי, הטמפרטורות יוסיפו לרדת וייעשה קר מהרגיל לעונה, הגשם ימשיך לרדת אך ייחלש לקראת הערב.
מחרתיים, שישי, הגשם ייפסק בשעות אחר הצהריים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 9-17; טבריה: 10-18; חיפה: 11-17; תל אביב: 12-17; ירושלים: 6-15; באר שבע: 6-19; אילת: 15-23