תחזית מזג האוויר: התקררות קלה, אך עדיין מעט חם לעונה

תחזית מזג האוויר: לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר • תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה • בהמשך השבוע, ללא שינוי ניכר

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