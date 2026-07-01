תחזית מזג האוויר: התקררות קלה, אך עדיין מעט חם לעונה
תחזית מזג האוויר: לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר • תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה • בהמשך השבוע, ללא שינוי ניכר
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
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מחר, חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
ביום שישי יהיה נאה, ללא שינוי ניכר.
ביום שבת, עדיין ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 36-19; טבריה 35-22; חיפה 29-22; תל אביב 30-24; ירושלים 30-18; באר שבע 33-21; אילת 40-28.
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