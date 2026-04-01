ליל הסדר צפוי להיות חם מהרגיל, בעיקר במישור החוף ובשפלה. היום (רביעי) ובמהלך החג צפויים לרדת גשמים מקומיים, שייחלשו עד מחר בצוהריים. כמו כן קיים סיכוי לשטפונות בנחלי המזרח והדרום.

היום (רביעי) יהיה מעונן, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה. ייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. לקראת ערב הגשמים יתחזקו, ובלילה קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, הנגב והערבה. במהלך הלילה גם הרוחות יתחזקו.

מחר (חמישי) עדיין צפויים גשמים מקומיים, ויוסיפו לנשב רוחות ערות בעיקר בדרום הארץ ובהרים. במהלך היום הגשמים והרוחות ייחלשו. עד הצוהריים עדיין קיים סיכוי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, בנגב ובערבה. ייתכן אובך. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר במישור החוף ובשפלה, ויחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 24-13; טבריה 23-13; חיפה 26-14; תל אביב 31-14; ירושלים 23-12; באר שבע 28-13; אילת 27-18.