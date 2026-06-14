תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון.

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היום, ראשון, לא נחוש שינוי ניכר בטמפרטורות ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון.

מחר, שני, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.

ביום שלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום רביעי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ צפויה תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-31; טבריה 20-31; חיפה 20-27; תל אביב 22-28; ירושלים 17-27; באר שבע 19-31; אילת 28-39