עד 47 מעלות בצל: לקראת עומסי חום קיצוניים בסוף השבוע | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

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מחר (שישי) יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

בשבת ובראשון צפוי להיות עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 38-22; טבריה 39-24; חיפה 31-24; תל אביב 31-25; ירושלים 33-21; באר שבע 37-22; אילת 42-29.

שיא גל החום המשמעותי צפוי בימים שישי עד ראשון, כאשר האזור החם והקיצוני ביותר יהיו הכנרת וסביבתה וכן בקעת הירדן. הטמפרטורות באזורים הללו עשויה להגיע עד ל-45 ואפילו 47 מעלות.

כך תשמרו על עצמכם:

הרבו בשתייה - לפחות שלושה ליטרים ביום.

יש להימנע מלעבוד או לצאת לשמש בשעות החום.

הימנעו מהגעה לים בשעות החום והקפידו להיכנס למים רק בחופים מוכרזים ובשעות הפעילות בהן יש מציל.

כדאי לבצע פעילות ספורטיבית בשעות הערב בהן עומס החום יורד.

שימו לב לאוכלוסייה המבוגרת, פעוטות ובעלי מוגבלויות.

בכל יציאה מהרכב הסתכלו לעבר המושב האחורי וודאו כי לא נשארו ילדים ברכב.

במידת האפשר יש להשאיר את חיות המחמד בתוך הבית ולוודא שיש בקרבתם מים זמינים. אם ניתן, מומלץ להשאיר קערת מים בסביבת חתולי רחוב.

ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א ציין כי "עומס החום והטמפרטורות הגבוהות מחייבות את זהירות וערנות הציבור כדי להימנע מהתייבשות ומכת חום. אני ממליץ להרבות בשתייה ולא לשהות זמן ממושך יתר על המידה תחת שמש ישירה. יש לתת תשומת לב יתרה לתינוקות ופעוטות שאנו מסיעים ברכב על מנת שלא להשאירם ברכב סגור, אפילו לא לדקה ולשמור על קשר רציף עם בני משפחה מבוגרים על מנת לוודא שהם לא סובלים מפגעי החום".

"במקרה של מכת חום או התייבשות שיכולות להתבטא בבלבול, סחרחורות ושינויים במצב ההכרה, יש להעבירו למקום מוצל ולחייג למוקד החירום 101 של מגן דוד אדום", הדגיש.