התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע - שרב

תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות - אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

• היום, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות - אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.

• מחר, יום רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

• ביום חמישי יהיה בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-31 ; טבריה 18-31; חיפה 18-26; תל אביב 20-26; ירושלים 15-28; באר שבע 16-32; אילת 26-38.