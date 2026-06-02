התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע - שרב
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר • תחול עלייה קלה בטמפרטורות - אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה • מחר תחול התחממות נוספת ובחמישי ייעשה חם מהרגיל עד שרבי • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות - אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
• היום, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות - אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
• מחר, יום רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
• ביום חמישי יהיה בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-31 ; טבריה 18-31; חיפה 18-26; תל אביב 20-26; ירושלים 15-28; באר שבע 16-32; אילת 26-38.
