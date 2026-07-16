מזג האוויר בסופ"ש: בינתיים נאה, בשבת עומסי חום ברוב אזורי הארץ | התחזית
היום ומחר יהיה נאה, ולא צפוי לחול שינוי ניכר בטמפרטורות • בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ • בראשון - עלייה נוספת בטמפרטורות
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) ומחר ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ולא צפוי לחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
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בשבת צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
בראשון תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. יהיה חם מהרגיל לעונה ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 35-21; טבריה 35-22; חיפה 29-22; תל אביב 30-24; ירושלים 31-18; באר שבע 34-21; אילת 41-29.
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