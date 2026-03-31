תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית, עלייה קלה בטמפרטורות
יהיה מעונן חלקית, ובבוקר עדיין יתכן גשם קל בצפון הארץ • צפויה עליה קלה בטמפרטורות • מחר - הגשם חוזר יחד עם סופות רעמים ושיטפונות בדרום
תחזית מזג האוויר: היום (שלישי), יהיה מעונן חלקית. בבוקר בצפון הארץ עדיין יתכן גשם קל, וצפויה התחממות הדרגתית בטמפרטורות לאורך המשך השבוע. מחר יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סופות רעמים, ושיטפונות במדבר יהודה. במשך השבוע תחול התחממות הדרגתית.
היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בבוקר בצפון הארץ עדיין יתכן גשם קל. צפויה עליה קלה בטמפרטורות.
מחר (רביעי) ימשיך להיות מעונן, ובמהלך היום ברוב אזורי הארץ יחלו לרדת גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים. יתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ובלילה הרוחות והגשמים יתחזקו וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, נחלי הנגב וערבה.
ביום חמישי בבוקר, בדרום הארץ עדיין יוסיפו לנשב רוחות ערות. גשמים מקומיים יתמעטו אחר הצהריים. עדיין קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח, נחלי הנגב וערבה. יתכן אובך, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה.