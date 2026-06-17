היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

בשישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-35; טבריה 20-34; חיפה 21-27; תל אביב 23-28; ירושלים 17-29; באר שבע 20-32; אילת 27-39.