סוף האביב: היום מעונן חלקית עד בהיר, בצפון מעט חם לעונה | התחזית

הלילה צפוי להיות מעונן חלקית • מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בשישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ

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מעונן חלקית במאגר בנטל, רמת הגולן
מעונן חלקית במאגר בנטל, רמת הגולןמיכאל גלעדי/פלאש 90

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

מחר (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

בשישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בשבת יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-35; טבריה 20-34; חיפה 21-27; תל אביב 23-28; ירושלים 17-29; באר שבע 20-32; אילת 27-39.

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