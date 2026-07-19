עוד יום לוהט: הטמפרטורות מזנקות - וזה עוד לא הסוף | התחזית
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ויהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ • בהרים ובפנים הארץ צפוי שרב, וגם בימים הקרובים לא צפויה הקלה משמעותית
תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
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היום, ראשון, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ.
מחר, שני, מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
ביום שלישי מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. .
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 23-38; טבריה 23-39; חיפה 23-31; תל אביב 25-31; ירושלים 21-33; באר שבע 24-37; אילת 31-41