התחזית: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי בטמפרטורות
היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה • מחר יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר • תחול התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ • התשקיף המלא
i24NEWS
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תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות - שתהיינה רגילות לעונה.
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• מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• ביום חמישי יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
• ביום שישי יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-32; טבריה 20-32; חיפה 21-28; תל אביב 22-28; ירושלים 15-27; באר שבע 19-31; אילת 27-38.
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