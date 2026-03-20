תחזית מזג האוויר: בהמשך להתקררות שהורגשה ביממה האחרונה, היום (שישי) יוסיפו להיות הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, לצד גשם, סופות רעמים ורוחות ערות. גם מחר צפויה מגמה דומה שתלווה אותנו בימים הקרובים.

היום עדיין קיים סיכוי לשיטפונת במדבר יהודה ובים המלח. עד שעות הצהריים בצפון הארץ ובמרכזה יירדו גשמים לפרקים וייתכנו סופות רעמים יחידות. הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה הגשמים יתחדשו ויתחזקו שוב.

מחר יירדו ברוב אזורי הארץ גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים סיכוי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום ראשון יירדו גשמים בצפון הארץ מלווים בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות תהינה נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שני מעונן חלקית עד מעונן. בדרום הארץ צפוי גשם מקומי. תחול עלייה בטמפרטורות.