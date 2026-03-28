תחזית מזג האוויר: המערכת הסוערת שפקדה אותנו אמנם עזבה את אזורנו, אבל החל מהלילה (שבת) יוסיפו לרדת משקעים קלים ברחבי הארץ שיימשכו אל תוך השבוע הבא, וכן יוסיף להיות קריר מהרגיל לעונה.

היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים, מהצפון ועד הנגב.

מחר ייעשה מעונן חלקית עד מעונן עם גשמים מקומיים, ברובם קלים, ברוב אזורי הארץ. במהלך היום הרוחות יתחזקו. ייתכן אובך בעיקר בדרום. צפוייה ירידה בטמפרטורות.

בשני יוסיף להיות מעונן חלקית וצפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים. בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

בשלישי עדיין יהיה מעונן חלקית אך תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.