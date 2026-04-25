מזג האוויר מתהפך: היום חם מהרגיל - בקרוב התקררות וגשם מקומי | התחזית
היום ומחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר בכל חלקי הארץ, בפנים הארץ הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ייתכן אובך בדרום • החל מיום שני יחל לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז בליווי סופות רעמים בודדות
היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשעות הצוהריים ינשבו רוחות חזקות בנגב וייתכן אובך. בלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים לאורך מישור החוף ובשפלה.
ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכז, ואף ייתכנו סופות רעמים בודדות וברד בעיקר בצפון הארץ. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי, קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. לקראת הערב הגשמים ייפסקו.
ביום שלישי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בצפון עדיין ייתכן גשם מקומי, ברובו קל.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 30-17; טבריה 30-16; חיפה 24-16; תל אביב 23-16; ירושלים 24-15; באר שבע 26-14; אילת 31-20.