היום חם מהרגיל, ירידה בטמפרטורות לקראת שישי-שבת | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) ייעשה בהיר לאחר התפזרות עננות הבוקר ויוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.

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מחר (שישי) יהיה בבוקר מעונן חלקית עד מעונן ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות אחר הצוהריים הרוחות יתחזקו.

בשבת ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותורגש עלייה קלה בטמפרטורות.

בראשון ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קצרין 39-22; טבריה 39-25; חיפה 31-25; תל אביב 32-25; ירושלים 32-19; אשדוד 32-24; באר שבע 36-23; אילת 42-29.