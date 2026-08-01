שבת לוהטת: עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שבת) יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

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• מחר, יום ראשון, גל החום צפוי להגיע לשיאו. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ייעשה שרבי במרבית האזורים בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

• ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי במרבית אזורי ההרים ופנים הארץ. לאורך החוף יוסיף להיות הביל. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קצרין 23-40; טבריה 24-40; חיפה 23-31; תל אביב 26-31; ירושלים 23-35; אשדוד 24-31; באר שבע 23-37; אילת 31-40.