בימים הקרובים צפויה מגמת התחממות ברוב חלקי הארץ. השיא יגיע מחר עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, ואף ייעשה שרבי במרבית האזורים. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות במישור החוף, מחר ינשבו רוחות מזרחיות בהרים ובדרום הארץ וייעשה אביך.

היום (שלישי) יהיה בהיר לרוב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצוהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

מחר (רביעי) תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בצפון ובהרי המרכז וייתכן אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו.

ביום חמישי יהיה מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ממטרים מקומיים יירדו בליווי סופות רעמים יחידות. עדיין קיים סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית. גשם יירד מדי פעם בצפון הארץ, עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. בצפון הארץ צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות. במרכז הארץ ובדרומה הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 22-10; טבריה 22-10; חיפה 24-11; תל אביב 20-11; ירושלים 21-7; באר שבע 25-7; אילת 28-15.