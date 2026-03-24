החורף מסרב לעזוב: גשם מקומי וירידה בטמפרטורות עד סוף השבוע | התחזית
החל מהיום צפוי לרדת גשם במרכז ובצפון, שיתחזק ויתפשט לאזורים נוספים ברחבי הארץ ממחר • כמו כן תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתימשך עד סוף השבוע • בחרמון יירד שלג החל ממחר
גשם מקומי צפוי לרדת במהלך היום בצפון ובמרכז, לצד ירידה קלה בטמפרטורות. ממחר בצוהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה והם צפויים להימשך עד סוף השבוע. בנחלי הדרום והמזרח צפויה סכנת שטפונות.
היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
מחר (רביעי) יירדו ממטרים מקומיים ברוב אזורי הארץ, כשהם מלווים בסופות רעמים. בחרמון ירד שלג. משעות הצוהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה. בנחלי הנגב וים המלח קיימת סכנת שטפונות חמורה. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה קיים סיכוי גבוה גם להצפות במשור החוף הדרומי.
ביום חמישי ימשיכו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים ברוב אזורי הארץ, ובחרמון יוסיף לרדת שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הדרום וים המלח ולהצפות במשור החוף הדרומי ובהרי המרכז. רוחות חזקות ינשבו, והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכז יירד גשם מקומי. משעות אחר הצוהריים הגשם ייפסק בהדרגה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 19-9; טבריה 19-10; חיפה 17-12; תל אביב 19-12; ירושלים 15-7; באר שבע 18-10; אילת 24-15.