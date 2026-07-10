סופ"ש לוהט בפתח: עומס חום בכל הארץ, הכבדה נוספת בתחילת השבוע | התחזית
היום הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, אך מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום • בתחילת השבוע תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
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מחר (שבת): ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
בראשון ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
בשני ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 34-19; טבריה 36-21; חיפה 29-21; תל אביב 30-23; ירושלים 29-17; באר שבע 33-20; אילת 40-28.