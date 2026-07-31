תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב אזורי הארץ.

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מחר (שבת) יהיה עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

ביום ראשון גל החום צפוי להגיע לשיאו - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה שרבי במרבית האזורים בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. צפויה התחזקות ברוחות בשעות הצהריים בהרים.

ביום שני תחול ירידה קלה בטמפטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שרבי במרבית אזורי ההרים ופנים הארץ. לאורך החוף יוסיף להיות הביל. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. בשעות הצהריים ינשבו רוחות ערות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

התחזית לפי יישובים: קצרין 39-21; טבריה 39-24; חיפה 31-23; תל אביב 31-25; ירושלים 33-22; אשדוד 32-23; באר שבע 36-22; אילת 41-30.