היום ומחר: ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ | התחזית
היום ומחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יירדו מעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה • בשבת ובראשון צפויה עננות בוקר, שלאחר מכן תתפזר וייעשה בהיר לרוב
תחזית מזג האוויר: היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
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מחר (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שבת יהיה מעונן חלקית בבוקר, לאחר מכן ייעשה בהיר לרוב. תחול עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום ראשון יהיה בהיר לרוב לאחר התפזרות עננות הבוקר, ללא שינויי ניכר בטמפרטורות.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 33-19; טבריה 33-21; חיפה 28-21; תל אביב 28-23; ירושלים 28-17; באר שבע 32-20; אילת 39-27.