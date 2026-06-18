היום ומחר: ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ | התחזית

היום ומחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יירדו מעט, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה • בשבת ובראשון צפויה עננות בוקר, שלאחר מכן תתפזר וייעשה בהיר לרוב

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