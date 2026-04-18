תחזית מזג האוויר: התקררות ניכרת ברחבי הארץ וגשם מקומי
הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה • האובך ישקע בהדרגה • בהמשך השבוע הגשם יימשך ויוסיף להיות קר מהרגיל
תחזית מזג האוויר: התקררות ניכרת תחול היום (שבת) ברחבי הארץ. ייתכן גשם מקומי בצפון. האובך ישקע בהדרגה. בהמשך השבוע הגשם יימשך ויוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.
היום, שבת, יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה. ברוב אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. האובך ישקע בהדרגה.
מחר, יום ראשון, יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות.
ביום שני יהיה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. תחול התקררות נוספת ויהיה קר יחסית לעונה.
ביום שלישי יוסיף להיות מעונן חלקית. מעונן חלקית. מידות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 28-16; טבריה 28-16; חיפה 26-18; תל אביב 26-17; ירושלים 23-13; באר שבע 28-17; אילת 32-24.