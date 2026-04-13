תחזית מזג האויר: היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. החל ממחר תורגש עלייה בטמפרטורות ברחבי הארץ, וברביעי ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.

ביום רביעי יהיה מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ, ואף ייתכן אובך.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש עלייה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-22; טבריה: 13-22; חיפה: 14-20; תל אביב: 15-21; ירושלים: 9-18; באר שבע: 9-23; אילת 16-29